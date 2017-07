Herausforderung Elektrosicherheit: Unfallursache Mensch

Nachfolgend die wichtigsten Punkte zur Elektrosicherheit in den eigenen vier Wänden, die Sie weitergeben sollten:

Nicht versuchen, Elektrogeräte selbst zu reparieren. Als Laie ist es oft nicht einfach, einen Fehler zu finden. Häufig fehlen geeignete Werkzeuge und ein geeigneter Arbeitsplatz. Ein einpoliger Spannungsprüfer in der Küchenschublade ersetzt nicht das Fachwissen, die Erfahrung und die professionelle Ausrüstung eines Elektrofachbetriebs.

Zudem kann es zu gefährlichen Situationen kommen: Ein aufgeschraubtes Gehäuse, man wird abgelenkt, weil jemand an der Haustür klingelt und das Kind will derweil „beim Reparieren helfen“ und steckt den Stecker ein! Elektroreparaturen gehören in die Hände vom Fachmann. Nur solche Wartungsarbeiten durchführen, die laut Betriebsanleitung auch von Laien vorzunehmen sind.

Elektrische Geräte geschützt vor Nässe und Schmutz aufbewahren.

Was bei Elektroinstallationen zu beachten ist

An Elektroinstallationen, Hausanschlusskästen, Sicherungskästen, Schaltkästen usw. nicht eigenmächtig herumbasteln. Auf keinen Fall Sicherungen verändern, „reparieren“ oder überbrücken.

Abgesehen von einigen wenigen Fällen, wie Leuchtmittel oder Schraubsicherungen zu wechseln, das Auslösen eines FI-Schalters zu prüfen oder einfache Reinigungsaufgaben, sind elektrotechnische Arbeiten für den Laien tabu.

Zum Wechseln von Glühbirnen und anderen Leuchtmitteln die Lampe ausschalten.

Fehlerstromschalter regelmäßig nach Anleitung überprüfen und ihre einwandfreie Funktion mit der eingebauten Prüftaste testen. Löst der Schalter nicht aus, unverzüglich einen Elektriker hinzuziehen.

Schutzabdeckungen, die durch einen roten Blitz auf gelbem Hintergrund gekennzeichnet sind, niemals öffnen oder abmontieren.

Auch bei ambitionierten Schreinerleistungen für die eigene Küche den Elektroherd (400 Volt!) stets von einem Fachbetrieb anschließen lassen.

Einstellungen an Sicherheitseinrichtungen nicht eigenmächtig verändern.

Stromkreise im Außenbereich und Steckdosen im Freien nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter betreiben.

Bei erhöhten Gefährdungen (z.B. in Bädern, Waschräumen, Waschküchen, beim, Betrieb von Aquarien, in Kinderzimmern) Fehlerstrom-Schutzschalter und ggf. für Feuchträume geeignete Schalter und Steckdosen vorsehen.

Elektrische Anlagen in einem Brandfall nach Möglichkeit abschalten.

Bei Planungen möglichst vorausschauend künftige Erfordernisse berücksichtigen. Das spätere Nachrüsten von Stromkreisen, Steckdosen, Schaltern, Lampenanschlüsse usw. wird deutlich teurer als der sofortige Einbau.

Elektroinstallationen insbesondere in älteren Gebäuden vom Fachmann prüfen lassen.

Wenn ein Bauherr bei Neuinstallationen Eigenleistungen erbringen will oder ein Hausbesitzer bei Renovierungen sparen möchte, sollten Sie die ggf. vorzunehmenden Tätigkeiten genau absprechen. Ein ambitionierter Heimwerker kann je nach Bausubstanz durchaus in der Lage sein, nach Ihren Vorgaben vorbereitende Tätigkeiten durchzuführen, z.B. Leitungsschlitze in Wände zu stemmen oder Leerdosen einzugipsen. Dann stellen sich jedoch noch weitere Fragen, die über Elektrosicherheit hinausgehen, wie, ob derjenige auch eine Mauernutfräse fachgerecht bedient oder ob er sich wirksam vor den entstehenden Stäuben schützt usw.

Kabel und Steckdosen

Auf mehrfach hintereinander geschaltete Leitungsverlängerungen, Dreierstecker, Fünferstecker usw. verzichten. Besser zusätzliche Steckdosen einbauen lassen.

Wenn Mehrfachsteckdosen und Verlängerungsleitungen unvermeidbar sind, stets die Belastungsgrenzen einhalten.

Kabel und Zuleitungen zu Elektrogeräten niemals über scharfe Kanten und Ecken verlegen, nicht quetschen und fern von sich bewegenden Teilen von Maschinen halten.

Kabel, Stecker und Steckdosen nicht selbst reparieren, bei Beschädigungen, z.B. der Isolierung, einem Fachmann übergeben.

Kabeltrommeln unabhängig von der aktuellen Wetterlage nur im Garten verwenden, wenn sie explizit für den Einsatz im Freien vorgesehen sind. Bei einem plötzlichen Sommerregen steht die Kabeltrommel, die „nur mal eben“ für die Heckenschere benötigt wurde, schnell unter Wasser.

Kinder im Haushalt

Es gilt, sowohl die Kinder vor Stromgefahren als auch die Elektrik vor Kindern zu schützen.