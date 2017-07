Neue Energieklassen für Elektrogeräte

Stand der Technik lässt Kennzeichnungssystem veralten

Das bisher genutzte Kennzeichnungssystem zur Energieeffizienz stammt aus dem Jahr 1990. Es wird seit 1998 europaweit angewendet und gilt für viele Produktgruppen von Kühlschränken über Waschmaschinen und Wäschetrockner bis zu Klimaanlagen. Zuletzt kamen im September 2015 Heizkessel und Warmwasserbereiter hinzu.

Die Kennzeichnung und deren Vereinheitlichung waren ein Schritt in Richtung mehr Transparenz für den Verbraucher. Dieses Anliegen wird unterstützt, wenn das Etikett gleichzeitig weitere für den Verbraucher relevante Angaben wie zum Wasserverbrauch oder zum erzeugten Lärm enthält. Laut der dena (Deutsche Energie-Agentur) sind die Marktanteile der besonders energieeffizienten Geräte in vielen Produktgruppen gewachsen.

Fehlt eine Kennzeichnung der Energieeffizienz oder das dazugehörige Produktinformationsblatt, müssen Elektrobetriebe, die Elektrogeräte verkaufen und beim Kunden installieren, diese Informationen vom Hersteller des Geräts nachfordern.

In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich in Sachen Energieeffizienz viel getan. Was nach damaligem Stand der Technik als Referenzgerät mit bester Energieeffizienz galt, führt heute längst nicht mehr die Spitze an. Daher mussten die ursprünglichen Klassen nach und nach erweitert werden. Zum A für eine hohe Energieeffizienz kam das A+ für eine besonders hohe Energieeffizienz und später das A++ für noch bessere Verbrauchswerte. Bei einigen Produktklassen läuft die Einteilung inzwischen bis zum A mit drei Pluszeichen, bei anderen Gerätetypen endet die Skala beim A+.

Für den privaten Verbraucher wurde dieses System immer unverständlicher. Eine mit A+ ausgezeichnete Waschmaschine – auf den ersten Blick also top in Sachen Energieeffizienz – stand irgendwann am Ende der Rangliste. Denn drunter in den Klassen von B abwärts gab es nichts mehr, dagegen wurde A+++ bei Waschmaschinen zum Standard. Dieses Verwirrspiel um A+, A++, A+++ soll nun auf europäischer Ebene beendet werden.

Mehr Transparenz und Verständlichkeit?

Wer die Entwicklung der energieverbrauchsrelevanten Kennzeichnung verfolgt, wird feststellen, dass die neue Kennzeichnung im Grunde genau der alten ursprünglichen Version entspricht. Denn die Einteilung von A bis G gab es bereits beim Start der EU-weiten Kennzeichnungspflicht. Ob diese „Reform back to the roots“ tatsächlich dem Verbraucher mehr Transparenz bringt, darf bezweifelt werden. Zudem kommen die neuen Label voraussichtlich erst mit einer langen Verzögerung und dann nicht für alle Gerätetypen gleichzeitig. Ab 2020 sollen TV-Geräte gekennzeichnet werden, 2025 folgen Staubsauger und Wäschetrockner, im Jahr 2030 dann Heizungen und Warmwasserbereiter.