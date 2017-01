Prüfung elektrischer Anlagen, Industrie 4.0

Vom 15. bis 17. Februar 2017 findet in Dortmund die Messe "elektrotechnik" statt. In so genannten "Spannungsfeldern" werden wichtige Themen aus der Elektrobranche präsentiert.

Die Spannungsfelder sind:

Trends & Technologien

mit Vorträgen zu den Themen: Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, vorbeugender baulicher Brandschutz in elektrischen Anlagen, die neue VDE 0100-443.

Der Fokus liegt hier auf "Industrie 4.0". Was heißt das und wie kann Industrie 4.0 umgesetzt werden?

Erfahren Sie in spannenden Vortägen mehr zu aktuellen Themen der Beleuchtungstechnik.

Moderne und intelligente Lösungen für die Digitalisierung und Vernetzung von Gebäuden werden in diesem Spannungsfeld vorgestellt.

Das Spannungsfeld richtet sich an alle, die in der Elektrobranche arbeiten möchten. Um einen Einblick in dieses spannende Arbeitsfeld zu bekommen, haben Schüler, Auszubildende und Studenten hier die Möglichkeit sich eingehend zu informieren.

Quelle: messe-elektrotechnik.de