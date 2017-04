Herausforderung Elektrosicherheit: der elektrotechnische Laie

Nicht ohne Grund hat der Gesetzgeber Befugnisse für elektrotechnische Arbeiten vergeben. Mit der Elektrofachkraft, der Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und der elektrotechnisch unterwiesenen Person sind zudem die Akteure und ihre Aufgabenbereiche festgelegt. Doch in privaten Gebäuden ist bei Eigentümern und Bewohnern die Versuchung groß, die Kosten für Fachhandwerker zu sparen. Dann werkeln elektrotechnische Laien an Elektroinstallationen.

Materialien für Elektroinstallationen sind in jedem Baumarkt in großer Vielfalt frei zu erwerben. Auch per Internet kann sich jeder elektrotechnische Laie von der Hohlwanddose und dem Dämmerungsschalter bis zu Herdanschlussleitungen, Leitungsschutzschaltern oder Blitzschutz-Überspannungsableitern das komplette Arsenal zur Ausrüstung seines Eigenheims problemlos besorgen. Da liegt es für viele nahe, bei Neubauten oder Renovierungen die Kosten für Elektroarbeiten durch Eigenleistung zu vermindern.

Elektroinstallationen Marke Eigenbau

Viele Laien wissen jedoch zu wenig über die Gefahren bei Elektroinstallationen Marke Eigenbau, den Schutzpotenzialausgleich oder die Bedeutung von IP-Schutz. Folgende problematische Fälle und Fehler können bei Elektroarbeiten von Heimwerkern auftreten: