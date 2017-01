Auch für Elektroarbeiten gilt: Leiterunfälle sind vermeidbar

Mehr als 40.000-mal stürzt jedes Jahr in Deutschland ein Mitarbeiter von oder mit einer Leiter. In den meisten Fällen ist nicht etwa ein technischer Defekt der Leiter die Ursache eines solchen Arbeitsunfalls, sondern das Verhalten des Unfallopfers. Wie man mit Leitern sicher umgeht und welche Regeln dabei zu beachten sind, gehört deshalb unbedingt in eine Sicherheitsunterweisung. Auch jeder Angehörige eines Elektroberufs sollte zur sicheren Handhabung von Leitern unterwiesen sein.

Die Unfallgefahr an und von Leitern wird viel zu häufig unterschätzt. Dabei zählen gerade die Abstürze von vermeintlich harmlosen Stehleitern zu den Arbeitsunfällen mit den schwersten Folgen. Verletzte fallen oft viele Wochen und Monate aus oder können gar nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Das betrifft auch Angehörige von Elektroberufen. Denn zur Montage, Inspektion oder Instandhaltung von elektrischen Installationen und Anlagen müssen Elektroarbeiter oft hoch hinaus.

Das Angebot an Leitern in speziellen Ausführungen und mit diversem Leiterzubehör ist groß. Viele Zusatzrausrüstungen dienen nicht nur einem bequemeren und effizienteren Arbeiten, sondern auch der Sicherheit. Nachfolgend einige Beispiele.

Den sicheren Einsatz von Leitern unterweisen

Last, not least, sollten Elektrofachkräfte und andere Sicherheitsverantwortliche darauf achten, dass Mitarbeiter eine Leiter erst dann verwenden dürfen, wenn diese im korrekten Gebrauch der Leitern und den Verhaltensregeln dazu unterwiesen wurden. Tun Sie diese Unterweisungspflicht nicht leichtfertig ab. Die Diskussion, dass eine Sicherheitsanforderung wie etwa das „lästige“ Unterweisen zum vermeintlich ungefährlichen Alltagsgegenstand Leiter „übertrieben“ sei, hört immer dann schlagartig auf, wenn ein Unfall passiert ist. Und das ist keineswegs selten, sondern kommt mit Leitern in deutschen Betrieben Tag für Tag dutzendfach vor. Dabei ist etwa jeder 11. Leiterunfall so folgenschwer, dass dem abgestürzten Mitarbeiter eine Unfallrente zugesprochen wird.

Autor: Dr. Friedhelm Kring