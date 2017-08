Das sollten Sie nicht verpassen

Jahrestagung Elektrosicherheit 2017

Das Fachforum für Sicherheit in der Elektrotechnik

In diesem Jahr trifft sich die Elektrobranche am 14. und 15. November in Kassel. Nutzen Sie diese Gelegenheit und informieren Sie sich in spannenden Vorträgen über wichtige und aktuelle Themen zur Elektrosicherheit und tauschen Sie sich mit Kollegen und Experten aus der Branche aus.

Und das sind die Themen: Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs)

Verantwortung und Haftung in der Elektrotechnik

Verzerrungsblindleistung

Praktische EMV in Gebäuden

Fachgerechte Errichtung von PV-Anlagen nach DIN VDE 0100-712

Netzrückwirkungen von und auf LED-Leuchtmittel

Unfallanalyse in der Elektrotechnik

Weitere Informationen zur Jahrestagung und das Anmeldeformular finden Sie hier.