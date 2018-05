Instandhaltungsstrategien in der Praxis: Total Productive Maintenance (TPM)

TPM hat in den vergangenen Jahren eine weite Verbreitung in der internationalen Industrie gefunden. Es handelt sich dabei um ein Konzept zur Sicherung der höchstmöglichen Anlagenverfügbarkeit. Konsequent werden die Ursachen für Verluste an Maschinen und Anlagen ermittelt und damit eine zielgerichtete Verbesserung ermöglicht.