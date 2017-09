Kabel- und Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen unter Berücksichtigung der VDE 0100-420

Bei der Installation innerhalb von Flucht- und Rettungswegen in Gebäuden hat die Elektrofachkraft (EFK) u.a. die Forderungen der VDE 0100-420 zu berücksichtigen. So werden z.B. im Abschnitt 422.2 Bedingungen für die Evakuierung im Notfall aufgestellt, die bei Installationsarbeiten in Flucht- und Rettungswegen zu berücksichtigen sind.